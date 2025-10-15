Notstromabschaltungen wurden in den meisten Regionen des Landes aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den meisten Regionen der Ukraine wurden die Notstromabschaltungen aufgehoben.

Das teilte DTEK in einer Erklärung mit.

„Auf Anweisung von Ukrenerho wurden Notstromabschaltungen in den Regionen Kiew, Kiew, Dnipro und Odessa eingeführt“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Auch in der Region Lwiw wurden Notstromausfälle eingeführt.

Das Energieministerium wies darauf hin, dass in allen Regionen des Landes mit Ausnahme der Regionen Donezk und Tschernihiw Notstromausfälle in Kraft sind.

In der Region Tschernihiw wendet das regionale Stromversorgungsunternehmen derzeit drei Runden stündlicher Stromausfälle an. Update: Um 22:41 Uhr begannen DTEK und die lokalen Stromversorgungsunternehmen, die Aufhebung der Notstromausfälle in den meisten Regionen des Landes bekannt zu geben.

Zur Wiederholung:

Am 15. Oktober waren infolge neuer russischer Angriffe einige Verbraucher in mehreren Regionen ohne Strom, während der Verbrauch um 4% anstieg.