Notstromausfälle haben in der Ukraine begonnen: Probleme in mehreren Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des 13. Oktober haben die Energieversorgungsunternehmen Notstromabschaltungen in den Regionen Dnipro und Donezk eingeführt.

Dies meldet der Pressedienst von DTEK.

„Auf Befehl von Ukrenerho wurden in den Regionen Dnipro und Donezk Notstromabschaltungen eingeführt“, heißt es in der Erklärung.

Die Stromingenieure weisen darauf hin, dass sie im Falle von Änderungen zusätzlich darüber informieren werden.

Aktualisiert um 09:53 Uhr. In den Regionen Poltawa, Sumy und Kirowohrad wurden Notstromausfälle eingeführt, so die regionalen Stromversorger.

Zur Wiederholung:

Russische Truppen haben erneut zivile Ziele in der Region Sumy mit Drohnen angegriffen, zwei Menschen wurden verletzt.

In der Region Odessa wütet ein Großbrand in Lagerhäusern als Folge eines russischen Drohnenangriffs; eine Person wurde verletzt.