In Odessa hat ein Mann mit einer Waffe und einer Granate mitten auf der Straße eine Schießerei angezettelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Mann feuerte in die Luft, woraufhin vor Ort eine Explosion zu hören war. Die Odessaer Sicherheitskräfte nahmen den bewaffneten Mann fest, nachdem eine Schießerei in der Arkhitektorskaja-Straße gemeldet worden war. Nach vorläufigen Informationen war er im Besitz einer Granate und einer Schusswaffe.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Nationale Polizei der Ukraine.

„Heute ging bei der Polizei eine Meldung über einen Mann ein, der sich auf der Architektorska-Straße mit waffenähnlichen Gegenständen aufhält“, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei präzisierte, dass der Mann mehrere Schüsse in die Luft abgegeben habe und dass am Tatort eine Explosion zu hören gewesen sei. Vorläufigen Angaben zufolge gibt es keine Verletzten infolge des Vorfalls.

Patrouillenpolizisten, Spezialeinheiten der KORD-Einheit, Angehörige des Spezialpolizeibataillons sowie weitere Rettungsdienste sind vor Ort eingetroffen. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Derzeit ist der Tatort abgesperrt, und die Sicherheitskräfte sorgen für die Sicherheit der Bürger. Die Polizei forderte die Menschen auf, sich dem Ort des Vorfalls nicht zu nähern.

Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Odessa in den letzten Tagen. Zur Erinnerung: Am Abend des 25. März eröffnete ein Unbekannter bei einer Ausweiskontrolle das Feuer auf Polizisten und floh.

Zu seiner Festnahme wurde in der Region eine Sonderpolizeieinsatzaktion ausgerufen, und nach mehrstündiger Suche wurde der Verdächtige gefunden. Er hatte sich in einem Rohbau versteckt.

Während der Verhandlungen begann er vom dritten Stock aus auf die Sicherheitskräfte zu schießen, woraufhin die KORD-Kräfte das Feuer erwiderten. Der Angreifer kam ums Leben.