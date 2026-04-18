Partisanen haben in Luhansk einen Sabotageakt verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Umspannwerk versorgte den Eisenbahnknotenpunkt mit Strom, über den die Russische Föderation Militärgüter lieferte.

Der Sabotageakt der Partisanen im besetzten Luhansk hat das Umspannwerk außer Betrieb gesetzt, das den Eisenbahnknotenpunkt für die Versorgung mit Militärgütern versorgte. Dies berichtet die Partisanenbewegung „Atesh“.

Ein Agent von „Atesh“ drang in die Anlage ein und setzte einen Transformator außer Betrieb, was zu einem Brand führte, der die Anlagen des Umspannwerks erfasste.

„Das Feuer hat die Transformatorausrüstung erfasst – die Wiederherstellung wird mehrere Wochen dauern“, heißt es in der Bewegung.

Das Umspannwerk versorgte den Eisenbahnknotenpunkt mit Strom, über den die Versorgung mit Militärgütern erfolgte.

Nach Angaben der Partisanen kam es infolge des Sabotageaktes zu Verzögerungen bei den Lieferungen russischer Einheiten, insbesondere in den Richtungen Lyman und Konstantinowka.

„Nun sind die Besatzer gezwungen, ihre Logistik umzustellen und Umwege zu suchen. Schlag auf Schlag werden wir Putins System von innen heraus zerstören“, fassten die Partisanen zusammen.

Zur Erinnerung: In Atesch wurde berichtet, dass russische Truppen nahe der Grenze zur Ukraine eine Basis für den Einsatz von Selbstmordattentätern errichten.