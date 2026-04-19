In der Region Dnipropetrowsk haben Russen zwei Männer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russland hat die Region Dnipropetrowsk angegriffen: zwei Verletzte, beschädigte Unternehmen und Häuser

In der Region Dnipropetrowsk wurden am Sonntag durch Angriffe der Russischen Föderation zwei Männer verletzt, einer von ihnen befindet sich in einem kritischen Zustand.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk

Details: : Im Laufe des Tages griff der Feind zwei Bezirke der Region mehr als 20 Mal mit Drohnen und Artillerie an.

In der Gemeinde Wassylkiv im Bezirk Synelnykiv kam es zu Bränden. Unternehmen wurden beschädigt.

Zwei Menschen wurden verletzt, beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 51-jähriger Mann befindet sich in einem kritischen Zustand, ein 70-jähriger in einem mittelschweren Zustand.

Im Gebiet Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Pokrowka, Tscherwonohryhorivka, Marhanezk und Mirivka angegriffen. Ein nicht genutztes Gebäude brannte. Ein Privathaus und Autos wurden beschädigt.