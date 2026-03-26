Der rote Kreis an der Ampel in Kiew: Was bedeutet das neue Signal?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Früher, als der zusätzliche Abschnitt einfach erlosch, konnten Autofahrer möglicherweise übersehen, dass das Abbiegen verboten war. Auf dem Mykhailivska-Platz in Kiew wurde die erste Ampel nach dem neuen Standard mit einem zusätzlichen Abschnitt installiert, der als roter Kreis leuchtet, um Autofahrer vor dem Abbiegeverbot zu warnen. Diese Neuerung soll die Zahl der Unfälle an komplizierten Kreuzungen verringern, insbesondere nachts oder bei schlechtem Wetter…

Früher, als der Zusatzbereich lediglich erlosch, konnten Autofahrer möglicherweise übersehen, dass das Abbiegen verboten war. Auf dem Mykhailivska-Platz in Kiew wurde die erste Ampel nach dem neuen Standard installiert, die über einen Zusatzbereich verfügt, der mit einem roten Kreis leuchtet, um Autofahrer auf das Abbiegeverbot hinzuweisen. Diese Neuerung soll die Zahl der Unfälle an komplizierten Kreuzungen verringern, insbesondere nachts oder bei schlechtem Wetter.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Kiew.