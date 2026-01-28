Russen beschossen ein Krankenhaus in Cherson: 2 Ärzte und ein Arzt wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Cherson wurden zwei Ärzte durch den russischen Beschuss eines Krankenhauses verletzt, bei ihnen wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Durch den russischen Beschuss eines Krankenhauses im Bezirk Dnipro von Cherson am Morgen des 28. Januar wurden zwei medizinische Mitarbeiter verletzt; eine Frau wurde bei einem weiteren Beschuss verletzt.

Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson Jaroslaw Shanko auf Facebook

Direkte Ansprache des Leiters der Verwaltung: „Gegen 8:45 Uhr haben die russischen Angreifer eine medizinische Einrichtung im Bezirk Dniprovsky beschossen. Zwei medizinische Mitarbeiter wurden verletzt. Die vorläufige Diagnose lautet Prellung.“

Er fügte hinzu, dass die Opfer derzeit untersucht werden.

Nach Angaben von Shanko haben die russischen Angreifer das Zentrum von Cherson gegen 8 Uhr morgens mit Artillerie angegriffen.

„Eine Granate hat den Bürgersteig getroffen. Durch den Beschuss wurden die Fassade, Türen und Fenster des Gebäudes beschädigt“, sagte der Leiter der städtischen Militärverwaltung.

Hinzugefügt: Später sagte Shanko, dass die Russen gegen 08:40 Uhr auch das Stadtzentrum von Cherson beschossen haben, wobei eine 63-jährige Frau eine Explosionsverletzung und eine Teilamputation ihres Unterschenkels erlitt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.