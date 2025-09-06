Russen griffen die Region Tschernihiw mit Drohnen an: eine Frau wurde getötet und eine weitere ist in ernstem Zustand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag, den 6. September, wurde eine Bewohnerin von Semenivka bei einem Drohnenangriff in der Region Tschernihiw getötet, eine weitere Frau wurde in Horodnya verletzt und befindet sich in einem ernsten Zustand.

Quelle: Wjatscheslaw Chaus, Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, auf Telegram

Direkte Ansprache: „Die Russen haben gewöhnliche Stadthöfe in Horodnya und Semenivka ins Visier genommen. Die Terroristen haben Drohnen auf Zivilisten abgeschossen.

Ein 70-jähriger Bewohner von Semenivka wurde getötet.

Eine 45-jährige Frau aus Horodnya befindet sich in einem ernsten Zustand und wird in einem örtlichen Krankenhaus behandelt.“