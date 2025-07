Die Russen haben ein Krankenhaus in Cherson beschossen: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Gebäude der medizinischen Einrichtung wurde zerstört, fünf Patienten und drei Krankenschwestern wurden verletzt.

Am späten Abend des 1. Juli haben russische Truppen ein Krankenhaus in Cherson mit Artillerie beschossen, wodurch acht Menschen verletzt wurden. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Mittwoch, den 2. Juli, im Telegram.

Ihm zufolge wurde der Beschuss von den Angreifern gegen 23 Uhr durchgeführt. Infolge des Angriffs wurde das Gebäude der Einrichtung beschädigt, fünf Patienten und drei Krankenschwestern wurden verletzt.

Eine 44-jährige Krankenhausmitarbeiterin wurde mit einem Knalltrauma, Prellungen und einer Schrapnellwunde in der Brust ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei andere, 54 und 44 Jahre alt, werden ambulant behandelt.

„Im medizinischen Zentrum bleiben und vier verletzte Patienten – Männer 58 und 60 Jahre alt, sowie Frauen 64 und 57 Jahre alt. Sie haben – Explosionsverletzungen, Prellungen und verschiedene Schrapnellwunden. Ein weiteres 69-jähriges Opfer wurde behandelt, sie weigerte sich, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden“, sagte Prokudin.

