Russen haben in der Region Dnipropetrowsk einen Kleinbus mit einer Drohne angegriffen, es gibt ein Opfer und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine russische Drohne hat einen Kleinbus in der Region Dnipro angegriffen. Ein Mann wurde getötet.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Region Dnipro, Serhij Lyssak.

Eine russische Drohne griff einen Kleinbus an, der auf der Straße im Bezirk Sinelnykivskyj unterwegs war.

Ein 59-jähriger Mann wurde getötet und fünf weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt.

Einzelheiten

Ein morgendlicher Angriff eines Marschflugkörpers (gelenkte Luftbombe) auf die Gemeinde Malomykhailivska hat Berichten zufolge ebenfalls Opfer gefordert.

Unter ihnen sind ein 10-jähriges Kind und eine weitere Person.

Angriff auf die Ukraine