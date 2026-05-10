Die Russen haben am Tag des Waffenstillstands die Infrastruktur der Region Dnipropetrowsk beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 10. Mai haben die russischen Besatzer unter Verletzung ihres eigenen Waffenstillstands die Region Dnipropetrowsk beschossen und dabei die Infrastruktur eines der Bezirke beschädigt.

In der Nacht zum 10. Mai haben russische Besatzer unter Verletzung ihres eigenen Waffenstillstands die Region Dnipropetrowsk beschossen und dabei die Infrastruktur eines der Bezirke beschädigt.

Dies berichtet der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha.

Es handelt sich um den Bezirk Synelnykivka. Dort griffen die Russen die Gemeinden Ukrainka und Bohynivka an. Nach Angaben der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk wurde durch den Beschuss die Infrastruktur zerstört.

Ein 3-jähriges Mädchen wurde verletzt. Das Kind wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus griffen die Russen die Gemeinden Nikopol und Marhanezk im Gebiet Dnipropetrowsk an.