Die Russen haben das Zentrum von Slowjansk beschossen, fünf Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 21. April beschossen die Angreifer das Zentrum von Slowjansk in der Oblast Donezk mit einem Raketenwerfersystem, wodurch fünf Menschen verletzt wurden.

Quelle: Vadym Lyakh, Leiter der städtischen Militärverwaltung von Slowjansk

Details: Laut Lyach haben russische Truppen gegen 13:50 Uhr einen erneuten Angriff auf die Stadt verübt.

Die Einschläge wurden im Straßenbelag im Zentrum von Slowjansk festgestellt.

Zitat: „Vorläufigen Angaben zufolge wurden fünf Menschen verletzt.

Passen Sie auf sich auf. Halten wir durch. Wir stehen zusammen!“

Vorgeschichte:

Russische Invasoren haben die Stadt Slowjansk im Gebiet Donezk zweimal mit FAB-Raketen angegriffen, was zu Bränden führte, bei denen es Verletzte gab und eine Bildungseinrichtung zerstört wurde.