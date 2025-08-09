FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Russen verletzen zwei Menschen in der Region Dnipropetrowsk

Am Samstag wurden im Bezirk Nikopol der Region Dnipropetrowsk zwei Menschen durch russische Angriffe verletzt.

Quelle: Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Dnipro Serhij Lyssak auf Telegram

Direkte Ansprache: „In der Region Nikopol, Nikopol selbst, die Gemeinden Myrovska, Pokrovska, Marhanezka und Chervonohryhorivska wurden tagsüber von feindlichen Angriffen getroffen. Der Angreifer schickte FPV-Drohnen und feuerte Artillerie ab.

Ein 46-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau wurden verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.“

Einzelheiten: Außerdem wurden durch das Feuer 2 Privathäuser und 3 Nebengebäude zerstört. Weitere 6 Häuser und 2 Nebengebäude in der Gegend wurden beschädigt. Auch eine Stromleitung wurde beschädigt.

Der Feind griff Sinelnykivka mit UAVs und Raketen an. Auch dort gab es mehrere Brände. Ein fünfstöckiges Gebäude und ein Auto wurden beschädigt.

