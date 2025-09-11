Die Russen verminen Cherson mit "Blütenblättern" in verschiedenen Farben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russischen Invasoren verminen die Stadt Cherson weiterhin mit PFM-1 und PFM-1S Antipersonenminen, besser bekannt als „Blütenblätter“.

Quelle: Militärverwaltung der Stadt Cherson im Telegram

* Die* Stadtverwaltung schrieb*: „Achtung! Der Feind hat wieder auf ferngesteuerte Minen zurückgegriffen. Auf der Perekopska Straße in der Nähe der Ladychuk Straße wurden ‚Petal‘-Minen gefunden. Seien Sie vorsichtig! Passen Sie auf sich und Ihre Angehörigen auf!“.

Lesen Sie mehr: Die Militärverwaltung der Stadt wies auch darauf hin, dass PFM-1 und PFM-1C in verschiedenen Farben erhältlich sind, darunter grau und orange, was sie im Herbst, wenn die vergilbten Blätter von den Bäumen fallen, unsichtbar machen wird.

Hintergrund: