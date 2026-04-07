Russische Truppen haben einen Bus in Nikopol angegriffen: 3 Tote, 12 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Drei Menschen kamen ums Leben und zwölf weitere wurden verletzt, als am Morgen des 7. April ein russischer Angriff auf einen Bus in Nikopol stattfand.

Quelle: Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, auf Telegram

Wortlaut der Aussage des Regionalleiters: „Drei Menschen sind ums Leben gekommen, weitere 12 wurden verletzt. Der Feind hat mit einer FPV-Drohne einen Stadtbus mitten im Zentrum von Nikopol angegriffen.“

Details: Laut Ganja fuhr der Bus gerade an die Haltestelle heran, sodass sich Menschen sowohl im Fahrzeug als auch an der Haltestelle befanden.

„Dies war kein zufälliger Angriff. Es handelt sich um bewussten Terror gegen Zivilisten. Gegen Menschen, die einfach nur ihren täglichen Geschäften nachgingen“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.