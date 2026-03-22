Russische Truppen haben in der Region Dnipropetrowsk zwei Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch Drohnen- und Artillerieangriffe in der Region Dnipropetrowsk kamen zwei Menschen ums Leben, Häuser und Unternehmen wurden beschädigt.

Infolge der feindlichen Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Zitat: : „Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Der Feind hat drei Bezirke der Region mehr als 30 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen.“

Details: : Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Pokrowsk, Marhanezk und Tscherwonohryhorivka getroffen. Mehrere Unternehmen und ein Privathaus wurden beschädigt. Ein Auto geriet in Brand. Zwei Menschen kamen ums Leben.

In der Gemeinde Nowopokrowsk im Bezirk Dnipro brannte ein Auto.

In der Gemeinde Zelenodolsk im Bezirk Krywyj Rih wurde ein Wohnhaus schwer beschädigt. In Krywyj Rih selbst sind Schäden an Infrastruktureinrichtungen zu verzeichnen.