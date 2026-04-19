Russische Truppen haben die Vororte von Saporischschja angegriffen: Eine Frau ist ums Leben gekommen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem Beschuss der Vororte von Saporischschja kam eine Frau ums Leben, drei weitere Menschen wurden verletzt. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Bei einem russischen Angriff auf die Vororte von Saporischschja kam eine Frau ums Leben, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Innenministerium der Ukraine

Wörtlich: : „Saporischschja: Bei einem russischen Angriff auf die Vororte kam eine 55-jährige Frau ums Leben, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Den Verletzten wird die notwendige Hilfe geleistet, die genaue Anzahl der Betroffenen wird derzeit ermittelt. Alle Rettungsdienste waren vor Ort im Einsatz.“