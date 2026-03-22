In der russischen Stadt Saratow brennt eine Ölraffinerie seit zwei Tagen nach einem Drohnenangriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zuvor war diese Anlage bereits von Drohnen getroffen worden In der russischen Stadt Saratow wütet seit zwei Tagen ein Brand in einer Ölraffinerie. In der Nacht zum 21. März wurde das Werk von ukrainischen Drohnen angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal Exil+.

Satellitenaufnahmen vom 21. März zufolge wurden etwa zehn Spezialfahrzeuge zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Gleichzeitig registrieren die Satelliten der NASA auch am Mittag des 22. März weiterhin erhöhte Temperaturen im Bereich des Werks.

Dies deutet darauf hin, dass es den russischen Einsatzkräften bislang nicht gelungen ist, das Feuer vollständig zu löschen.

Angriffe auf die Raffinerie in Saratow

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 21. März wurde die russische Ölraffinerie in Saratow erneut von ukrainischen Langstrecken-Drohnen getroffen.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat den Angriff bereits bestätigt und mitgeteilt, dass die Anlage zur Sekundärverarbeitung von Erdöl sowie die vertikalen Tanks vom Typ RVS-10000 beschädigt wurden.