Russland hat erneut Dnipro angegriffen: Insgesamt gibt es bereits 5 Tote und 34 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee griff Dnipro am Nachmittag des 25. April zum zweiten Mal an; diesmal kam eine Person ums Leben. Die Zahl der Todesopfer stieg nach den beiden Angriffen auf 5.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Details: : Es wird berichtet, dass die Russische Föderation dasselbe Stadtviertel wie bereits in der vergangenen Nacht angegriffen hat; ein Hochhaus wurde schwer beschädigt.

Sieben Menschen wurden verletzt.

Zudem löschten Rettungskräfte einen Brand an einer Tankstelle in Dnipro, der durch einen feindlichen Angriff am Morgen ausgelöst wurde – dort wurden acht Lastwagen und vier PKWs zerstört.

An diesem Ort wurden zwei Männer im Alter von 49 und 51 Jahren verletzt; sie wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt gab es in der Stadt 34 Opfer des russischen Terrors in der Nacht und im Laufe des Tages. Fünf Menschen kamen ums Leben – die Leiche einer vierten Person wurde zuvor von Rettungskräften aus den Trümmern geborgen.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 25. April führten russische Streitkräfte einen massiven Angriff auf Dnipro unter Einsatz von Raketen und Drohnen durch; vier Menschen wurden getötet, weitere 21 Personen wurden verletzt, darunter ein Kind.