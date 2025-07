Russland griff mit 317 Drohnen und Raketen an, 5 Iskander-Ks trafen Kiew direkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 31. Juli griff Russland die Ukraine mit 317 Drohnen und Raketen an, von denen die meisten auf Kiew gerichtet waren. Die Luftverteidigung neutralisierte 291 Luftangriffsfahrzeuge, leider gab es Treffer und herabfallende Trümmer, die Opfer forderten.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Ab 18.00 Uhr am 30. Juli griff der Feind an:

- 309 Kampfdrohnen vom Typ Schahed und Nachahmungsdrohnen verschiedener Typen aus den Richtungen: Brjansk, Millerowo, Schatalowo, Primorsko-Achtarsk – Russland;

- 8 Iskander-K-Marschflugkörper aus der Region Kursk, Russland.

Die Hauptangriffsrichtung des Feindes war auf die Hauptstadt der Ukraine gerichtet.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 09.00 Uhr 291 feindliche Luftangriffsfahrzeuge mit Hilfe der elektronischen Kriegsführung ab:

- 288 Angriffs-UAVs;

- 3 Iskander-K-Marschflugkörper.

Direkte Treffer von 5 Raketen (eine davon auf ein Wohnhaus in Kiew) und 21 Angriffsdrohnen wurden an 12 Orten verzeichnet, sowie der Absturz von abgeschossenen Flugzeugen (Wrackteile) an 19 Orten, fast alle in der Hauptstadt.

Die Luftwaffe sprach den Familien der Opfer ihr Beileid aus.