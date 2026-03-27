Russland hat Krywyj Rih angegriffen, es gibt Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben die Industrie- und Energieinfrastruktur angegriffen. Es gibt auch Treffer im Wohngebiet.

In Krywyj Rih haben die Russen mit Kampfdrohnen die Industrie- und Energieinfrastruktur angegriffen, es gibt Treffer. Dies teilte der Vorsitzende des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, Olexander Wilkul, am 27. März mit.

„Der Feind hat die Industrie- und Energieinfrastruktur angegriffen. Es gibt Treffer auch im Wohngebiet. Wir haben mit den Rettungs- und Bergungsarbeiten begonnen“, erklärte er.

Zuvor hatten die Luftstreitkräfte vor dem Anflug russischer Drohnen in Richtung Krywyj Rih gewarnt.

Zur Erinnerung: Truppen der Russischen Föderation haben drei Bezirke der Region fast 50 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen. Fünf Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt.