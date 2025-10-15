"Wir sehen Erfolge": Pistorius kündigt Hunderte von Millionen Euro für ukrainische Langstreckendrohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem 31. Treffen im Ramstein-Format stellt Deutschland neben anderer Militärhilfe 400 Millionen Euro für die Produktion ukrainischer Langstreckendrohnen zur Verfügung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius während einer Pressekonferenz.

„Deutschland stellt 400 Millionen Euro für den Kauf von Langstreckendrohnen zur Verfügung. Das hilft der Ukraine, russische Logistikeinrichtungen weit hinter der Frontlinie zu treffen. Wir sehen Erfolge“, sagte er.

Pistorius machte sich auch über den russischen Diktator Wladimir Putin lustig. Nach Ansicht des deutschen Ministers wird es „für Putin immer schwieriger, diesen Krieg als Erfolg darzustellen“. Er fügte hinzu, dass Deutschland der Ukraine bereits 9 Milliarden Euro an Hilfe zur Verfügung gestellt hat und dies auch weiterhin tun wird. Vorrangig geht es dabei um Luftabwehrsysteme.

„Unsere Unterstützung wird auf diesem Niveau bleiben. Von diesem Betrag bereiten wir jetzt ein Paket im Wert von 2 Milliarden Euro vor. Es wird Raketenabwehrsysteme, modernste Radartechnik und Munition enthalten. Natürlich beteiligen wir uns auch an PURL mit einer Investition von 500 Millionen Dollar“, schloss er.