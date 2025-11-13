Seit Anfang des Jahres hat DTEK 7 Teilschnittmaschinen zur Unterstützung der Kohleförderung hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Von Januar bis Oktober 2025 haben die Maschinenbauer von DTEK 7 Teilschnittmaschinen und mehr als 2 Millionen Ersatzteile und Komponenten für die Bergleute hergestellt, um sie für die Heizsaison fit zu machen.

RBK Ukrajina berichtet mit Bezug auf DTEK.

„In den zehn Monaten des Jahres 2025 haben die Maschinenbauer 2,7 Tausend Einheiten von Bergbauausrüstung hergestellt und repariert. Darunter sind sieben neue Tunnelvortriebsmaschinen, ein Grubenlüfter und neun in der Ukraine hergestellte Elektromotoren“, heißt es.

Darüber hinaus unterstützten die Maschinenbauer die Bedürfnisse der Bergleute, indem sie mehr als 2 Millionen Ersatzteile und Komponenten herstellten. „Selbst unter den schwierigen Bedingungen des Krieges setzen die Maschinenbauer die Herstellung und Reparatur von Ausrüstung fort und erhöhen so die Zuverlässigkeit des Kohlebergbaus. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel – diesen Winter zu überstehen. Wir wollen, dass die Ukrainer so viel Licht und Wärme wie möglich haben“, sagte der CEO von DTEK Energy, Aleksandr Fomenko.

DTKs Investitionen in den Kohlebergbau in der Ukraine

Seit Anfang 2025 hat das Unternehmen DTEK von Rinat Achmetow 6,1 Milliarden Hrywnja in den ukrainischen Kohlebergbau investiert.