Selenskyj über das bevorstehende Treffen zwischen Putin und Trump: "Sie können ohne uns nichts über die Ukraine entscheiden"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Vorabend des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass diese Gespräche für ihren bilateralen Weg wichtig sind, dass sie aber ohne einen ukrainischen Vertreter keine Entscheidungen zur Ukraine treffen können.

Am Vorabend des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass diese Gespräche für ihre bilaterale Schiene wichtig sind, dass sie aber ohne einen ukrainischen Vertreter keine Entscheidungen über die Ukraine treffen können.

Quelle: Selenskyj bei einer Pressekonferenz am 12. August

Direkte Rede: „Was die Verhandlungen angeht, so sind sie auf jeden Fall auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs wichtig, aber es ist unmöglich, über die Ukraine ohne die Ukraine zu sprechen und niemand wird das akzeptieren.

Daher mag das Gespräch zwischen Putin und Trump für ihre bilaterale Schiene wichtig sein. Aber sie können nichts über die Ukraine ohne uns akzeptieren. Ich glaube und hoffe wirklich, dass der US-Präsident dies versteht und erkennt.“

Lesen Sie mehr: Selenskyj fügte auch hinzu, dass ein trilaterales Treffen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs geplant ist, aber das Datum ist noch nicht bekannt: „Bestimmte Themen werden dort zur Sprache kommen. Zur Wahrheit zu stehen, alles zu tun, um diesen Krieg zu beenden. Es gibt Dinge, die in Ihrem Herzen sind, und es gibt Dinge, die in Ihrer Verfassung stehen.“