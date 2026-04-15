Selenskyj ist in Rom eingetroffen und hat sich mit Meloni getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In dieser Woche unternimmt der ukrainische Staatschef eine diplomatische Rundreise durch europäische Länder.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem offiziellen Besuch in der italienischen Hauptstadt Rom eingetroffen. Dies teilte der Pressesprecher des Staatsoberhauptes, Serhij Nikiforow, am Mittwoch, dem 15. April, mit, wie Suspilne berichtet.

Wie Nikiforow erklärte, traf sich Selenskyj in Rom bereits mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Es ist bekannt, dass für heute auch ein Treffen von Selenskyj mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella geplant ist.

Zur Erinnerung: In dieser Woche unternimmt Wolodymyr Selenskyj eine diplomatische Rundreise durch europäische Länder. Gestern Vormittag besuchte er Deutschland, wo wichtige Abkommen unterzeichnet wurden, und traf am Abend in Norwegen ein, wo er eine Reihe von Treffen abhielt.