„Ukrenerho“ hat mitgeteilt, ob es am 15. April zu Stromausfällen kommen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Mittwoch, dem 15. April, werden in der Ukraine keine stündlichen Stromabschaltungen für alle Verbrauchergruppen durchgeführt.

Am Mittwoch, dem 15. April, werden in der Ukraine keine stündlichen Stromabschaltungen für alle Verbrauchergruppen durchgeführt.

Dies teilt die Pressestelle von „Ukrenerho“ mit.

„Bitte nutzen Sie leistungsstarke Elektrogeräte während der Zeit, in der die Solarkraftwerke am produktivsten arbeiten – von 10:00 bis 16:00 Uhr“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben des Pressedienstes werden seit drei Tagen keine Stromabschaltungen für die Industrie und die Bevölkerung mehr durchgeführt.

Gleichzeitig bitten die Energieversorger darum, den Stromverbrauch zwischen 18:00 und 22:00 Uhr zu drosseln.