Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj wies auf die Gefahr hin, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgehen könnten, sollte der Krieg im Nahen Osten weiter andauern.

Quelle: : Staatschef in einem Interview mit dem ZDF

Details: Deutsche Journalisten berichten, dass Selenskyj seine Unzufriedenheit über die Friedensbemühungen und die Waffenlieferungen an die Ukraine zum Ausdruck gebracht habe.

Der ukrainische Präsident bezog sich dabei auf die beiden US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff und merkte an: „Sie stehen in ständigem Kontakt mit dem Iran und haben keine Zeit für die Ukraine.“ Darüber hinaus beklagte Selenskyj den Mangel an Patriot-Luftabwehrsystemen (Raketen für Luftabwehrsysteme – Anm. d. Red.).

„Wenn der Krieg länger andauert, wird es weniger Waffen für die Ukraine geben“, sagte Selenskyj.

In Bezug auf die Raketen für die Patriot-Systeme merkte der Staatschef an: „Genau diesen Mangel haben wir derzeit, schlimmer kann es nicht mehr kommen.“

Vorgeschichte: Die Luftstreitkräfte berichteten über die Wirksamkeit des Patriot-Systems, die rationelle Einsatzweise und den Mangel an Raketen.