Die Polizei brachte einen Mann, der Kinder im Schulbus begleitete, zum Territorialen Rekrutierungs- und Sozialunterstützungszentrum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wegen eines Verstoßes gegen die Wehrpflichtvorschriften brachten die Polizeibeamten einen Mann, der Kinder in einem Bus in der Region Tschernihiw begleitete, zum Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung.

Quelle: Polizei der Region Tschernihiw

Details: Der Vorfall ereignete sich gestern in Kozeltsi.

Ein Video des Vorfalls ist in den sozialen Netzwerken zu finden.

.responsive-video { position: relative; width: 100%; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; background: #000; border-radius: 8px; }

.responsive-video video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; }

Die Polizeibeamten berichten, dass sie bei der Überprüfung der Ausweispapiere eines Mannes, der die Kinder im Schulbus begleitete, feststellten, dass er gegen die Wehrpflichtvorschriften verstoßen hatte.

Die Polizei berichtet, dass die Kinder in einen anderen Bus umsteigen mussten, woraufhin sie ihre Fahrt fortsetzten.

Der Mann wurde hingegen zur Verkehrspolizei und zur Staatsanwaltschaft gebracht; gegen ihn wurde ein Verwaltungsprotokoll erstellt.