Russische Truppen haben Cherkaska Losowa im Gebiet Charkiw mit Luftangriffen bombardiert: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben Tscherkasska Lozo in der Region Charkiw mit Luftangriffen angegriffen, zwei Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Oleg Synehubov, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Charkiw

Zitat: „Nach vorläufigen Angaben wurden vier gezielte Luftangriffe auf das Dorf Tscherkasska Loza registriert.

Derzeit ist von einer 74-jährigen Verletzten bekannt. Die Frau erlitt eine akute Stressreaktion. Die Ärzte leisten alle notwendige Hilfe.“

Details: : Später wurde bekannt, dass eine weitere Person ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hat.

Ein zweistöckiges Verwaltungsgebäude auf dem Gelände eines zivilen Unternehmens sowie etwa sieben Fahrzeuge wurden beschädigt.