„Ukrnafta“ und „Ukrgazvydobuvannya“ haben erstmals gemeinsam eine Gasbohrung durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Aktiengesellschaft „Ukrnafta“ und die Aktiengesellschaft „Ukrgazvydobuvannya“ haben ihr erstes gemeinsames Projekt zur Bohrung eines Gasbohrlochs auf dem Gelände von „Ukrnafta“ umgesetzt.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“, Serhij Koretskyj, mit.

„Wir stärken die Synergie zwischen den Unternehmen der „Naftohas“-Gruppe. „Ukrnafta“ und „Ukrgazvydobuvannya“ haben das erste gemeinsame Projekt zur Bohrung eines Gasbohrlochs auf einem der Felder von „Ukrnafta“ umgesetzt“, schrieb er auf Facebook.

Ihren Angaben zufolge beträgt die Tiefe der Bohrung 5.681 Meter.

Bereits für das Jahr 2026 sind im Rahmen dieser Zusammenarbeit acht weitere neue Bohrungen geplant.

„Ukrgazvydobuvannya“ stellte die Bohrarbeiten mit eigenen Bohrgeräten sicher. „Ukrnafta“ wird für den weiteren Betrieb der Bohrstelle verantwortlich sein“, teilte Koretsky mit.

Seinen Worten zufolge ist die Aufrechterhaltung der eigenen Gasförderung eine der wichtigsten Prioritäten von „Naftohas“ angesichts der anhaltenden feindlichen Beschüsse.

„Die Synergie zwischen den Unternehmen der Gruppe ermöglicht eine effizientere Nutzung der Ressourcen und beschleunigt die Umsetzung von Projekten, die konkrete Ergebnisse liefern“, betonte er.