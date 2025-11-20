Selenskyj hat sich bereits mit Trumps Gesandten aus dem Pentagon getroffen, so eine Quelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit einer amerikanischen Delegation getroffen. Ein weiteres Treffen in einem breiteren Format steht bevor.

Das sagte eine informierte Quelle gegenüber RBK Ukrajina.

Der Quelle zufolge hat sich Selenskyj mit dem US-Militärminister Dan Driscoll und Generälen getroffen.

Ein Treffen in einem neuen Format, an dem auch der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, teilnimmt, steht kurz bevor.

Gerüchte über einen US-‚Friedensplan‘