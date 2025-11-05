Stromausfall in Sumy: Auswirkungen auf den Verkehr und die Wasserversorgung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 5. November war die Wasserversorgung in Sumy aufgrund eines Stromausfalls in einer der Anlagen des städtischen Versorgungsunternehmens Miskvodokanal vorübergehend eingeschränkt. Ein Teil der Stadt erhält planmäßig Wasser mit reduziertem Druck.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Sumy.

Heute, am 5. November, war ein Teil von Sumy ohne stabile Wasserversorgung und Strom. Wie das städtische Versorgungsunternehmen Miskvodokanal mitteilte, wurde das Unternehmen aufgrund eines Stromausfalls in einer seiner Anlagen auf Notstromversorgung umgestellt.

Die Wasserversorgung erfolgt mit reduziertem Druck und nach Plan – von 05:00 bis 10:00 Uhr für die Einwohner:

khimmistechko

Bezirk,

Basov

, Sergei Tabala Straße, Charkiwska

Straße, Svobody Avenue

, Kholodnoyarska Brigade Straße, Ukrainska Narodnaia Respublika, Shistdennikov

Straße

,

Sapukhivskogo Lane und angrenzende Straßen.

Unterdessen teilte Elektroavtotrans mit, dass aufgrund des Strommangels derzeit nur autonome Oberleitungsbusse fahren.

„Die Busse fahren wie gewohnt und nach Fahrplan“, fügte die Stadtverwaltung hinzu.

Beschuss in der Region Sumy