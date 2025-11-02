Tote Soldaten bei russischem Angriff auf die Region Dnipro - "Skhid"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem feindlichen Angriff am 1. November in der Region Dnipro wurden Angehörige der ukrainischen Streitkräfte getötet und verletzt.

Quelle: Militärische Gruppierung „Wostok“

Einzelheiten: Die Streitkräfte der Ukraine meldeten, dass der Feind einen Raketen- und Drohnenangriff auf die Gemeinden der Oblast Dnipropetrowska durchgeführt hat – betroffen waren die Gemeinden Nikopol, Pishchanska, Pokrovska, Marhanezka und Chervonohryhorivska.

Wörtlich: „Infolge des kombinierten Angriffs des Feindes gibt es leider auch Tote und Verwundete unter den Angehörigen der Streitkräfte der Ukraine.

In dieser Phase arbeiten die zuständigen Strafverfolgungsbehörden insbesondere daran, die Umstände hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen der Befehle des Oberbefehlshabers und des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine über die rechtzeitige Warnung vor Raketengefahr, das Verbot des Einsatzes von Personal und des Abhaltens von Treffen und Versammlungen im Freien sowie des Einsatzes an Orten, die nicht für diesen Zweck vorgesehen sind, zu überprüfen.“

Um es kurz zu machen: Am Abend des 1. November griffen russische Truppen den Bezirk Samarivskyj in der Oblast Dnipropetrowska an und töteten zwei Menschen und verletzten 7.

Am nächsten Tag wurde bekannt, dass sich die Zahl der Opfer des feindlichen Angriffs auf den Bezirk Samarivskyj der Oblast Dnipropetrowska am 1. November auf vier erhöht hat, zwei weitere Kinder wurden getötet.