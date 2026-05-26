Die Ukraine hat 500 Ziele in Belarus identifiziert – so der Kommandeur der SBS

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ersten 500 Ziele sind bereits im Visier. Ein kostenloser und sehr praktischer Rat: Legen Sie sich nicht mit der Ukraine an, schrieb Brovdi auf Telegram.
Der Kommandeur der Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte, Robert „Madyar“ Brovdi, teilte mit, dass es einen Plan für eine Reihe von Angriffen auf das Gebiet von Belarus gebe, sollte das Land es wagen, auf Seiten der Russischen Föderation in den Krieg gegen die Ukraine einzutreten.
„Ein Hund, der bellt, beißt nicht. Ein Raubvogel ist eine andere Sache. Die ersten 500 Ziele stehen bereits auf der Liste. Ein kostenloser und sehr praktischer Rat: Legen Sie sich nicht mit der Ukraine an“, bemerkte er in einem Kommentar zu den jüngsten Äußerungen von Alexander Lukaschenko bezüglich der Ukraine.
Was die Angriffe auf die Russische Föderation betrifft, so merkte Brovdi an, dass dort „die Energiewirtschaft und die Rüstungsindustrie die Auswirkungen einer tiefgreifenden Durchdringung zu spüren bekommen haben“.
Zur Erinnerung: Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, wird die Ukraine ihre Verteidigungsmaßnahmen im Norden verstärken, insbesondere durch den Ausbau der Befestigungen und die Aufstockung des Personals.
Zuvor hatte Selenskyj vor einer Bedrohung durch Belarus gewarnt. Nach Angaben des Geheimdienstes versuchen die Russen, Alexander Lukaschenko davon zu überzeugen, sich neuen aggressiven Operationen gegen die Ukraine anzuschließen.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“