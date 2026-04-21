Die Ukraine möchte neue Märkte in Algerien erschließen: für welche Produkte?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine und Algerien haben ihre Bemühungen zur Erweiterung der Liste der für den Export bestimmten Agrarprodukte intensiviert, insbesondere für ukrainisches Hühnerfleisch, Rindfleisch und Milchprodukte.

Dies teilte die Pressestelle des Staatlichen Dienstes für Lebensmittel- und Verbraucherschutz nach Abschluss der Geschäftsreise einer ukrainischen Delegation nach Algerien mit.

„Wir arbeiten nicht nur an der Erschließung neuer Märkte, sondern auch daran, dass die ukrainische Wirtschaft vorhersehbare Rahmenbedingungen vorfindet.

Heute verfügt die Ukraine bereits über vereinbarte Exportbereiche nach Algerien: Milch und Milchprodukte, Rindfleisch sowie Rinder zur Mast und für Zuchtzwecke“, erklärte der erste stellvertretende Leiter der Staatlichen Dienststelle für Lebensmittel- und Verbraucherschutz, Oleg Osian.

Im Rahmen der Treffen mit Vertretern des Ministeriums für Landwirtschaft und der Industrie- und Handelskammer Algeriens erörterten die Parteien die Beschleunigung der Zertifizierung ukrainischer Molkereiunternehmen.

Besondere Aufmerksamkeit wurde den Verfahren zur Ermöglichung des Exports von Geflügelfleisch und daraus hergestellten Fertigprodukten gewidmet.