Ukraine schießt russisches Flugzeug mit korrigierten Luftbomben ab - Ihnat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russland setzt solche seltenen Luftbomben ein, um die Effektivität und Reaktion der Verteidigungskräfte zu testen, sagte der Militäroffizier.

Die russischen Angreifer setzen russische Düsenbomben ein, um die Ukraine anzugreifen, aber die ukrainischen Luftverteidigungskräfte können sie abschießen. Dies sagte der Leiter der Kommunikationsabteilung der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in der Sendung Suspilne. Studio.

Gelenkte Luftbomben (korrigierte Luftbombe) mit einem Düsentriebwerk haben begonnen, die Regionen Odessa, Mykolajiw und Poltawa zu erreichen. Der Feind setzt sie sporadisch ein, um so die Effektivität und Reaktion der Verteidigungskräfte zu testen, sagte Ihnat.

Der Soldat wies darauf hin, dass diese Luftbomben keine besondere Gefahr darstellen und von den Mitteln der Luftabwehr abgefangen werden können.

„Es handelt sich um dieselbe Bombe, die von der Su-34 abgeworfen wird: Sie ähnelt in ihren Flugparametern einem Marschflugkörper und kann daher von der Luftabwehr abgefangen werden. Gestern bestätigte das Südliche Luftkommando das Abfangen von zwei solchen gelenkten Bomben mit großer Reichweite; um welche Art von Bombe es sich handelt, wird von Experten bestimmt werden. Der Fall der dritten Bombe wurde in einem offenen Gebiet ohne Folgen registriert“, erklärte der Militäroffizier.

Er rief dazu auf, „den Grad der Spannung nicht zu erhöhen“, und wies darauf hin, dass der Feind viele Luftwaffen einsetzt und diese weiter verbessert. Allerdings entwickelt die Ukraine zusammen mit ihren Partnern auch ihre Verteidigungstechnologien weiter.

Wie wir bereits berichteten, haben russische Angreifer zum ersten Mal die Region Odessa mit Lenkbomben angegriffen.