Die Ukraine verabschiedet sich endgültig von der GUS: Sybiha gab Einzelheiten bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Außenminister erklärt, dass die Ukraine auf diese Weise alles loswerden müsse, was sie schwächt. Das Ministerkabinett der Ukraine hat 116 internationale Abkommen, die mit Russland, Weißrussland und im Rahmen der GUS geschlossen wurden, außer Kraft gesetzt und damit das Land endgültig aus dem sowjetischen Vertragsbestand herausgeführt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Außenminister Andrij Sybiha.