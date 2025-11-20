Die Ukraine hat die Art und Weise der Führung von Zollregistern und der Durchführung von Zollkontrollen geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat die entsprechenden Beschlüsse über die Erstellung und Führung von Registern, die Zollkontrolle und amtliche Kontrollmaßnahmen geändert.

Dies teilte der staatliche Zolldienst mit.

„Die Entscheidung gewährleistet die Aktualisierung offener Zolldaten und trägt zu einer effektiven Kontrolle des Warenverkehrs über die Zollgrenze der Ukraine bei“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Zolls sind die wichtigsten Änderungen wie folgt

- ein Mechanismus zur Erstellung und Pflege eines Registers der zentralen und regionalen Sortierstellen wurde genehmigt;

- die Liste der offenen Datensätze, die von der staatlichen Zollbehörde verwaltet werden, wurde aktualisiert;

- das Verfahren für die Veröffentlichung von unpersönlichen analytischen und statistischen Informationen im Bereich des Zolls wurde aktualisiert;

- die Verfahren für Foto- und Videoaufnahmen bei Zollkontrollen präzisiert;

- die Liste der Waren aktualisiert, die bei der Einfuhr in das Zollgebiet der Ukraine einer amtlichen Kontrolle unterliegen.

Um es kurz zu machen:

In den 10 Monaten des Jahres 2025 haben die Zollbehörden 8.084 Verstöße gegen die Zollvorschriften im Wert von 10,7 Milliarden Hrywnja festgestellt.