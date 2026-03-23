In der Ukraine wird es warm sein, im Südosten gibt es leichten Regen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den nächsten Tagen wird in der Ukraine warmes und trockenes Wetter erwartet, lediglich im Südosten des Landes kommt es stellenweise zu leichtem Regen.

Quelle: : Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Wörtliches Zitat des UGMZ: „24. bis 26. März ohne Niederschläge, nur im Südosten des Landes stellenweise leichter Regen. Nachttemperaturen zwischen 3 °C und -2 °C, im südlichen Teil am 26. März in der Ukraine 1 bis 6 °C; Tagestemperaturen 11 bis 19 °C. Der Wind weht überwiegend aus Nordost mit 3–10 m/s.“

Details: : In der Hauptstadt am Dienstag und Mittwoch ohne Niederschlag, nachts 0–2 °C, tagsüber 12–14 °C, Nordostwind, 5–10 m/s

Am Donnerstag wird es in Kiew noch wärmer – nachts 2–4 °C, tagsüber bis zu +17 °C, Südostwind, 3–8 m/s.