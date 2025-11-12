Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Unter den Regionen bleibt die Region Winnyzja, in der sechs Fabriken tätig sind, führend in der Produktion.

In der Ukraine produzierten die 26 Zuckerfabriken, die dem Nationalen Verband der Zuckerproduzenten angehören, 880 Tausend Tonnen Zucker – 100 Tausend Tonnen (10,2%) weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Dies berichtete der Pressedienst von Ukrsakhar am Mittwoch, den 12. November.

Es wird darauf hingewiesen, dass der aktuelle Indikator der Zuckerausbeute 14,81% beträgt (letzte Saison – 14,09%). Dies ist insbesondere auf den höheren Zuckergehalt der Rüben bei der Aufnahme zurückzuführen – 17,39%, das sind 0,62% mehr als im Jahr 2024.

Unter den Regionen ist die Region Winnyzja mit sechs Fabriken, die bereits 196 Tausend Tonnen Zucker produziert haben, nach wie vor führend in der Produktion. Erinnern Sie sich, dass die Zuckerpreise im Januar den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren erreichten, als bekannt wurde, dass Indien den Export von einer Million Tonnen Zucker erlauben wird. EU gibt zu, dass sie ukrainischen Zucker, Hühnerfleisch und Getreide braucht