Die ukrainischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages weitere 940 Angreifer ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Im Laufe des vergangenen Tages haben die Verteidigungskräfte 940 russische Angreifer und 38 Artilleriesysteme neutralisiert.
Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook
Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 25.09.25 werden auf folgende Werte geschätzt
- personal – etwa 1.105.490 (+940) Personen,
- gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.287 (+2) Einheiten,
- Artilleriesysteme – 33.133 (+38) Einheiten,
- Mehrfachraketen-Systeme -
- 1.501 (+5) Einheiten,
- Luftabwehrsysteme – 1.222 (+4) Einheiten,
- taktische UAVs – 63.235 (+415) Einheiten,
- Fahrzeuge und Tanker – 62.736 (+120) Einheiten und
- Spezialausrüstung – 3.975 (+2) Einheiten. Die Daten werden derzeit aktualisiert.
