Ukrenerho hat Informationen zu Stromausfällen für den 21. Januar veröffentlicht

Vorläufig veröffentlichte Zeitpläne für Stromausfälle in Regionen, in denen Notabschaltungen angewendet werden, sind derzeit nicht in Kraft.

In der Ukraine wurden am Mittwoch, den 21. Januar, in einer Reihe von Regionen Notstromabschaltungen eingeführt. Stündliche Zeitpläne für Stromabschaltungen sind dort nicht gültig. Darüber berichtet Ukrenerho.

„Aufgrund der durch die Folgen des russischen Beschusses verursachten schwierigen Situation im Energiesystem – in mehreren Regionen der Ukraine wurden Notstromabschaltungen eingeführt“, heißt es in der Meldung.

Die vorläufig veröffentlichten Zeitpläne für die Stromabschaltungen in den Regionen, in denen Notabschaltungen vorgenommen wurden, sind derzeit nicht in Kraft.

Ukrenerho betonte, dass die Notabschaltungen nach der Stabilisierung der Situation im Energiesystem wieder aufgehoben werden.

In Kiew werden aufgrund der schwierigen Situation im Energiesektor weiterhin Notstromabschaltungen vorgenommen. Der Zeitplan für die Stromausfälle in Kiew am 21. Januar wird nur dann gültig sein, wenn die Notabschaltungen aufgehoben werden.

In der Region Kiew gibt es nach dem letzten Beschuss in der Region Notabschaltungen, bei denen die Zeitpläne nicht angewendet werden.

In der Ukraine geht die Beseitigung der Folgen des massiven russischen Angriffs auf das Energiesystem weiter. Viele Regionen sind gezwungen, den Notverbrauch einzuschränken, in einigen Gebieten sogar sehr stark.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Region Tschernihiw ein spezieller Zeitplan für Notabschaltungen gilt, da 87 Prozent der Verbraucher jetzt ohne Licht sind.