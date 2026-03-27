Unbegründete Vermögenswerte: Bei einem Beamten des Staatlichen Dienstes für Lebensmittel- und Verbraucherschutz könnten 2,5 Millionen Hrywnja beschlagnahmt werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Staatsanwaltschaft hat Klage eingereicht, um ein Fahrzeug als ungerechtfertigt anzuerkennen, das der stellvertretende Leiter der Abteilung des Staatlichen Dienstes für Lebensmittel- und Verbraucherschutz in der Region Dnipropetrowsk angeblich für 10.000 Hrywnja erworben und wenige Monate später bereits für 900.000 Hrywnja verkauft hatte.

Dies teilt die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit.

Die Klage auf Feststellung der Unrechtmäßigkeit des Vermögenswerts des stellvertretenden Leiters der Abteilung der Staatlichen Dienststelle für Lebensmittel- und Verbraucherschutz wurde vom Staatsanwalt der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft auf der Grundlage von Unterlagen des Staatlichen Ermittlungsbüros beim Obersten Antikorruptionsgericht eingereicht.

„Es handelt sich um einen ‚Toyota Land Cruiser 200‘ aus dem Jahr 2020. Im Juli 2024 erwarb der Beamte dieses Fahrzeug für 10.000 Hrywnja und verkaufte es wenige Monate später für 900.000 Hrywnja“, heißt es in der Mitteilung.

Dabei beträgt der Mindestmarktwert eines solchen Fahrzeugs über 2,48 Millionen Hrywnja. Die offiziellen Einkünfte und Ersparnisse der Familie reichten nicht aus, um den Vermögenswert selbst zu einem unterbewerteten Preis zu erwerben, erklärt die Staatsanwaltschaft.

„Da das Vermögen bereits veräußert wurde, hat der Staatsanwalt beim Gericht eine Klage auf Einziehung von 2,48 Mio. Hrywnja zugunsten des Staates eingereicht – dem Geldwert des Marktwerts des Geländewagens“, heißt es in der Mitteilung.