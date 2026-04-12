Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Unternehmen des russischen Milliardärs Arkadi Rotenberg hat im Seehafen von Jalta mit der Umsetzung eines Großprojekts begonnen, gegen das sich die Anwohner wiederholt ausgesprochen haben.

Darüber berichtet das Zentrum für nationalen Widerstand.

„Vor kurzem wurde rund um den Seehafen von Jalta ein Bauzaun errichtet. Dies deutet auf den Start eines seit langem geplanten Großprojekts hin. Dahinter steht ein langjähriger Freund Wladimir Putins – der Milliardär Arkadi Rotenberg“, berichtet das Zentrum für nationalen Widerstand.

Die russischen Behörden planen, an der Stelle des Passagierterminals einen Bereich mit Casinos, Hotels, Wellnessanlagen und Unterhaltungsinfrastruktur zu errichten. Die Anwohner forderten hingegen die Wiederaufnahme des normalen Betriebs des Seehafens und des Personenverkehrs, heißt es in der Mitteilung.

Die Idee zum Bau einer Glücksspielzone auf der Krim entstand bereits 2019, als diese im Ort Katsiveli geplant war. Hauptinvestor war die Firma „OOO „Upravlyayuschaya kompaniya infrastrukturnykh proektov““, die durch frühere Projekte mit dem Umfeld von Rotenberg verbunden ist, schreibt das Zentrum für nationalen Widerstand.

Im Juli 2024 verabschiedeten die Staatsduma und der Föderationsrat ein Gesetz, das die Verlegung der Zone direkt in den Seehafen von Jalta ermöglichte. Kurz darauf wurde das Objekt von den Besatzungsbehörden zum Verkauf angeboten und von dem Moskauer Unternehmen „Schwarzmeeresentwicklung“ erworben.

„Diese Geschichte setzt das Muster der Umverteilung strategischer Vermögenswerte des besetzten Gebiets zugunsten von Strukturen fort, die den Kreml-Eliten nahestehen“, erklärt das Zentrum für nationalen Widerstand.