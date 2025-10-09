Unternehmen der Rüstungsindustrie können künftig Mitarbeiter, die von der Militärischen Kriminalpolizei gesucht werden, vormerken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Werchowna Rada hat für eine Änderung der Gesetzgebung über die vorübergehende Reservierung von wehrpflichtigen Personen in Unternehmen der kritischen Infrastruktur und der Verteidigungsindustrie gestimmt.

Dies gab die Abgeordnete Galyna Yanchenko bekannt.

Dies bezieht sich auf den Gesetzentwurf Nr. 13335, der mit 272 Stimmen unterstützt wurde.

„Von nun an werden ukrainische Rüstungsunternehmen in der Lage sein, Mitarbeiter vorübergehend für 45 Tage einzustellen, auch wenn sie die Probleme mit der militärischen Registrierung noch nicht gelöst haben“, schrieb Jantschenko auf Facebook.

Sie glaubt, dass diese Zeit es den Menschen ermöglichen wird, sich einer militärmedizinischen Kommission (MMC) zu unterziehen, Dokumente auszustellen und einen Job in den Werken zu bekommen, „und sich nicht vor der MMC zu verstecken“.

„Das bedeutet, dass wir mehr Spezialisten in den Werkstätten bekommen werden – mehr ukrainische Waffen an der Front. Wir haben den Gesetzesentwurf Nr. 13335 zusammen mit dem Ministerium für strategische Industrien und den Verteidigungsverbänden erarbeitet, um das Problem des Personalmangels in unseren Rüstungsbetrieben dringend anzugehen“, sagte Janchenko.

Das Gesetz sieht vor, dass alle wehrpflichtigen Mitarbeiter in kritischen Unternehmen, die keine militärischen Registrierungsdokumente besitzen oder diese nicht ordnungsgemäß ausführen lassen, nicht beim Militär registriert sind oder ihre persönlichen Daten nicht aktualisiert haben, einem Vorbehalt unterliegen.

Dieser Vorbehalt wird einmal pro Jahr gewährt und entbindet sie nicht von der Haftung für Verstöße gegen die Regeln der militärischen Registrierung.

Nur zur Erinnerung:

Ab dem 1. Januar 2026 kann die Höhe des Gehalts, das für die Reservierung einer wehrpflichtigen Person erforderlich ist, von 20 Tausend Hrywnja auf 21,6 Tausend Hrywnja steigen.