Unterzeichnung des "Wohlstandsplans" verschoben - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine und die USA sind noch nicht bereit, das 800 Milliarden Dollar schwere Abkommen zu unterzeichnen. Nach Angaben Kiews sieht es die Zusammenarbeit des Landes mit der Europäischen Union und den USA vor.

Die Ukraine und die Vereinigten Staaten werden den so genannten „Wohlstandsplan“ auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos nicht unterzeichnen, da sich die Parteien noch nicht darauf geeinigt haben. Dies berichtete Axios am Dienstag, den 20. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die US-Verbündeten bis vor kurzem davon ausgingen, dass der Hauptbeitrag von US-Präsident Donald Trump auf dem Forum in Davos die Bekanntgabe der Zusammensetzung des Rates zu Gaza und die Unterzeichnung eines Abkommens über den Wiederaufbau der Ukraine sein wird.

Aber ein ungenannter ukrainischer Beamter sagte der Publikation, dass die geplante Unterzeichnung eines Dokuments über die Ukraine durch Trump und Präsident Wolodymyr Selenskyj abgesagt worden sei.

Der US-Beamte sagte seinerseits, dass noch kein Datum für die Unterzeichnung feststehe und dass das Dokument noch fertiggestellt werden müsse.