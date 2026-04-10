Das Verteidigungsministerium hat den Termin für die nächste Ramstein-Konferenz bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine bereitet für die nächste Sitzung einen Bericht über die Umsetzung der Punkte des Kriegsplans vor, mit dem Russland zum Frieden gezwungen werden soll.

Der ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow führte ein Telefongespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius. Sie besprachen die Vorbereitungen für die nächste Sitzung im Rahmen des Ramstein-Formats, die am 15. April stattfinden wird. Dies wird auf der Website des Verteidigungsministeriums berichtet.

Für die nächste Sitzung im Rahmen des Ramstein-Formats bereitet die Ukraine einen aktuellen Bericht über die Umsetzung der Punkte des Kriegsplans vor, mit dem Russland zum Frieden gezwungen werden soll.

Den Partnern werden vorrangige Bereiche der Zusammenarbeit vorgestellt, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der Luftabwehr, die Entwicklung unbemannter Systeme sowie den Austausch von Daten und Technologien.

„Die Ukraine schlägt ein für beide Seiten vorteilhaftes Kooperationsmodell vor. Im Rahmen dieses Modells erhalten die Verbündeten Zugang zu operativen Daten und Systemen aus ukrainischer Produktion.

Dies umfasst insbesondere die Erfahrung bei der Entwicklung eines umfassenden Systems zur Bekämpfung von Drohnen vom Typ „Schahed“, teilte das Verteidigungsministerium mit.