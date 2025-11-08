Zwei Menschen haben seit dem russischen Angriff in Dnipro keinen Kontakt mehr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Seit dem Angriff russischer Truppen auf ein Hochhaus in Dnipro werden zwei Menschen vermisst. Die Rettungsdienste suchen derzeit nach den Vermissten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Innenminister Ihor Klymenko und den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro, Vladyslav Haivanenko.

Gestern Abend wurde Dnipro massiv beschossen. Innenminister Klymenko stellte fest, dass kritische Infrastruktur und Wohngebäude im Visier des Feindes waren.

Ihm zufolge arbeiten die Rettungsdienste und die Polizei bereits an den Schauplätzen der Angriffe, und die notwendigen Spezialisten und Ausrüstungen wurden bereitgestellt.