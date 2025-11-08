Am 9. November werden in den meisten Regionen den ganzen Tag über Stromausfälle geplant

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 9. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs ergriffen.

Dies berichtet Ukrenerho.

Die Zeit und der Umfang der Einschränkungen werden wie folgt sein:

ZEITPLÄNE FÜR STÜNDLICHE AUSFÄLLE

- von 00:00 bis 23:59 Uhr – im Umfang von 2 bis 4 Warteschlangen

ZEITPLÄNE FÜR LEISTUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- von 00:00 bis 23:59 Uhr – für industrielle Verbraucher

„Achtung: Die Zeiten und der Umfang der Einschränkungen können sich ändern. Beachten Sie die Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, betonte Ukrenerho.

Aufgrund der schwierigen Situation im Stromnetz, die durch den russischen Beschuss am heutigen 8. November verursacht wurde, werden die Einschränkungen bis zum Ende des Tages gelten.

Zur Erinnerung:

In der Nacht zum 8. November griff der Feind Einrichtungen der Energieinfrastruktur in den Regionen Kiew, Kirowohrad, Poltawa, Charkiw und Dnipro an.

Aufgrund der Situation im Stromnetz wurden in Kiew und der Region Kiew auf Befehl von Ukrenerho Notstromabschaltungen eingeführt.