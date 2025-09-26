Abkommen über Bodenschätze mit den Vereinigten Staaten: Die Ukraine hat einen wichtigen neuen Schritt auf dem Gebiet der Mineralien gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat seine Ansätze zur Bilanzierung von Mineralien aktualisiert, um sie an internationale Standards anzupassen.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko am 26. September nach einer thematischen Sitzung des Umweltkabinetts bekannt.

Sie wies darauf hin, dass die nationale Klassifizierung nun an die UN-Rahmenklassifizierung angeglichen wurde.

Die Entscheidung wird es ermöglichen

Die Industrie transparenter und verständlicher für Investoren zu machen;

Die Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Rohstoffe auf dem Weltmarkt zu erhöhen;

Neue Geschäftsmöglichkeiten und wirtschaftliche Entwicklung zu eröffnen.

„Dies ist auch ein wichtiger Schritt nach der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten über die Zusammenarbeit im Bereich der Mineralien“, fügte der Ministerpräsident hinzu.

Um es kurz zu machen:

Am 30. April 2025 unterzeichneten die Ukraine und die Vereinigten Staaten ein Abkommen über Bodenschätze, das die Einrichtung eines ukrainisch-amerikanischen Investitionsfonds zur Verwaltung der ukrainischen Ressourcen vorsieht.

Swyrydenko veröffentlichte den Text eines Memorandums mit den USA über den Abschluss eines formellen Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft und einen Investitionsfonds für den Wiederaufbau.

US-Vertretern wurden die ersten Felder in der Ukraine gezeigt, die Startprojekte für den Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine werden könnten.

Die National Joint Stock Company Naftohas bietet mehrere Projekte an, die die ersten sein könnten, die im Rahmen eines Ressourcenabkommens mit den Vereinigten Staaten unterzeichnet werden.